10 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Владимир Павленко, , 11:51 — REGNUM Информационное агентство «Красная весна» весьма своевременно обратило внимание на очередную либеральную провокацию по тематике Курильских островов. Суть вопроса: один из преподавателей Высшей школы экономики (ВШЭ), этого инкубатора либеральных кадров — не будем его называть, чтобы не делать рекламы — в статье, показательно опубликованной в американском издании с говорящим названием «The National Interest», призвал к использованию для урегулирования несуществующего «территориального спора» с Японией так называемую «китайскую модель». То есть выполненную в первой половине 2000-х годов демаркацию российско-китайской границы с передачей китайской стороне части прежде спорных островов на реках Амур и Уссури.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор статьи предлагает «сначала укрепить связи» с Японией, как это было сделано с Китаем, «сократив» тем самым «значимость территориального вопроса», а затем уступить Токио Курилы, использовав в качестве основы для сближения «обеспокоенность Японии» растущей мощью Китая. Иначе говоря, преподаватель, обучающий наши экономические кадры в претендующей на эксклюзивность ВШЭ, предлагает облагодетельствовать Японию, этот «непотопляемый авианосец» США, дважды. Сначала подарить ей исконно русские земли, а затем вступить с ней, а значит и с Вашингтоном, в военно-политический альянс против КНР. Специально заостряем этот момент, чтобы наглядно показать читателям позицию — это именно позиция — определенной части либерального истеблишмента, который бредит Западом и, отрабатывая «national interest» США, хочет сделать нашу страну в чужого пристяжного, превратив ее в американский плацдарм противостояния с КНР. Это суть вопроса, а все «политкорректные» рассуждения — это антураж, акт прикрытия природного естества «фиговым листком» квазинаучного квазианализа.

Уже приходилось высказываться, почему подобные предложения, вне зависимости от того, глупость это или измена, являются провокацией. Во-первых, публикатор лживо передергивает исторические факты. Советский Союз вернул отторгнутые у царской России Курилы и Южный Сахалин по итогам Второй мировой войны, в соответствии с нормами международного права и многосторонними договоренностями. Вернул в результате блестяще выигранной в считанные дни Квантунской операции, лишив Японию шансов на длительное сопротивление союзникам, на которое она рассчитывала после краха и капитуляции Третьего рейха, которому приходилась военным союзником.

Спекуляции об «отягощенности военным столкновением» соответствующих российско-китайских договоренностей оставим на совести автора. Ни Российская Империя, ни СССР никогда не находились в состоянии войны ни с Китайской империей, ни с Китайской республикой, ни с КНР. В отличие от Японии — главного и традиционного дальневосточного противника России, Китая, а также Кореи и других стран АТР. Споры и даже стычки между русскими и китайцами были — от Албазина до Даманского, но это были именно стычки, после которых стороны немедленно останавливались, приступали к переговорам и снижали уровень напряженности, не допуская военной эскалации. Помимо всего прочего, альянс с Японией, который предлагает автор обсуждаемой публикации, — это беспрецедентный, ничем не оправданный, вызов не только Пекину. Но и всем государствам Азии и Океании, среди которых и наши традиционные друзья, и влиятельнейшие мусульманские государства, с которыми у нашей страны выстроены прочные отношения.

Во-вторых, в отличие от международно-правового оформления перехода под советскую и российскую юрисдикцию Курильских островов, прохождение границы нашей страны с Китаем по китайскому берегу Амура и Уссури международно-правовым нормам не соответствовало; они предполагают, что пограничные реки делятся между соседями по фарватеру. И именно это противоречие, отравлявшее двусторонние отношения, и было устранено современной пограничной демаркацией.

Автор явно незнаком с реалиями советско-китайской границы, на которой автору этих строк пришлось во второй половине 70-х годов, в наиболее сложный период двусторонних отношений, начинать офицерскую службу. Так вот, абсолютное большинство островов на Амуре в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ, например, прилегали к китайской территории, но принадлежали СССР. Все, за исключением крупнейшего острова Дахэйхэдао, расположенного как раз напротив центральной площади областного центра. Зимой, когда река сильно мелеет, острова превращались в полуострова; никаких ИТС советских погранвойск там не было, и жители прилегающих китайских населенных пунктов вели на них хозяйственную деятельность, и советские пограничники им, кстати, не мешали. Так что демаркация лишь закрепила де-юре порядок, который давно и по умолчанию существовал де-факто. Кстати, на островах, прилегающих к советской территории, никакой активности соседей не отмечалось.

В-третьих, в отличие от Японии, враждебной России исторически, Китай — дружественная страна; уровень наших контактов постепенно расширяется с политического уровня к всестороннему, заинтересованному диалогу на всех «этажах» общественной организации наших стран. Укрепляются контакты и сотрудничество в экономике, науке, военной сфере, идут интенсивные культурные и гуманитарные обмены. Наши страны уже достаточно давно совместно выступают по самым сложным и ключевым вопросам международной повестки в ООН, ее Совете Безопасности, где поддерживают друг друга и, как правило, голосуют солидарно.

Не выдерживают критики привычные для либеральной клаки стенания автора о «зависимости» России от Китая. Вменяемая аналитика, в том числе, кстати, западная, для себя этот вопрос давно уже решила. Существует глобальный стратегический треугольник Россия — Китай — США. Баланс сил в нем обеспечивается равновесием между экономической и военной мощью США с одной стороны и экономикой КНР и военным потенциалом, прежде всего ядерным, России с другой. Предлагать разрушение этого баланса, особенно на фоне демонстративного выхода Вашингтона из всех, существовавших в последние десятилетия, договорных ограничений и систем контроля, может только полный дилетант, лишенный реализма и смотрящий на мир через призму «розовых» эмоциональных пристрастий. Не понимающий, что нет более короткого пути к гарантированному уничтожению человечества, чем нарушение стратегического баланса, которое одним лишь этим фактом провоцирует военные конфликты.

И последнее. Гипотетическая передача Курил Японии, невозможная сейчас уже и с точки зрения действующей Конституции, подорвала бы военную безопасность России, а также создала бы очень опасные тренды в исторической перспективе. Между островами находится глубоководный пролив, который используют российские АПЛ для выхода из территориальных вод на «большую воду» Тихого океана. При утрате островов этот путь автоматически переходит даже не под японский, а под американский контроль; вопросом времени, и очень небольшого, становится постановка на «северных территориях» военных баз США, что в условиях выхода Вашингтона из ДРСМД удесятеряет угрозу всему российскому Дальнему Востоку. Но самое главное в том, что подобная ситуация, если бы она сложилась, является прологом к распространению японо-американских вожделений еще и на материковые восточные земли России. Не только в Японии и США, но, к сожалению, и в России существуют определенные силы, стремящиеся «пригласить» японцев помочь в освоении наших собственных территорий. Они явно забыли (или никогда не знали) предупреждение Макиавелли против приглашения своим государем к себе «в гости» чужого государя для решения тех или иных проблем. Решив некоторые из них, даже если это получится, «чужой государь» никуда не уйдет, а останется. И не случайно, стоит хотя бы заговорить на эту тему, как моментально, как по команде, оживают и поднимаются из глубин истории призраки, например, Дальневосточной республики. И многих других вещей, о которых автор информационной провокации, обучающий все менее и менее востребованных в нашей стране «эффективных манагеров» — нужны-то практикующие хозяйственники! — просто не имеет никакого представления. От слова совсем. Профессиональная «серая» посредственность и амбиции «всезнайства» друг от друга неотделимы.

«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, / А сапоги тачать пирожник…», — предупреждал баснописец-классик. По-моему это как раз такой самый случай.