Тбилиси, , 11:48 — REGNUM «Конечно, ничего приятного в инициативе комитета Конгресса США о возможном ограничении выделяемого Грузии финансирования нет, но это пока лишь законодательная инициатива, которая проходит слушание в комитетах». Так прокомментировал премьер-министр Грузии Георгий Гахария информацию о заседании комитета по ассигнованиям Конгресса США, где был утвержден законопроект о финансировании государственных и внешних операций на 2021 год. Согласно внесенной в законопроект оговорке, выделение 15% предусмотренной для Грузии помощи может быть приостановлено в случае невыполнения страной обязательств по обеспечению демократии, верховенства закона и борьбе с коррупцией.

«Во-первых, там говорится, что возможна приостановка выделения помощи. Это пока законодательная инициатива. Конечно, ничего приятного в этом нет, несмотря на то, что мы все понимаем, что по тем пунктам, которые там перечислены, Грузия ежедневно показывает прогресс, и наши коллеги прекрасно знают это. Как видно, та высокая политическая температура, которая поднялась у нас перед выборами, а до выборов осталось всего несколько месяцев, выходит наружу», — отметил премьер.

По его словам, подобных случаев немало было и раньше. В том числе, когда в Грузии проходило обсуждение и принятие поправок в Конституцию в связи с избирательной системой, но эти поправки в конце-концов были приняты и заслужили высокую оценку со стороны международных партнеров.

«Конечно, впереди у нас выборы, которые мы должны провести демократично, открыто, прозрачно, в конкурентной среде. И мы это сделаем. Мнение наших международных партнеров важно для нас, и мы его учитываем. Но, к сожалению, наши некоторые горе-политики пытаются вовлечь наших международных партнеров во внутренние политические процессы. И это очень плохо, потому что это вредит не имиджу какой-то партии, а стране в целом», — заявил Гахария.

Премьер считает, что для успешного проведения выборов все политические силы и их лидеры должны прежде всего «успокоиться», потому что «хорошо проведенные выборы — это общая цель для всех».