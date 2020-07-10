Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США утвердил законопроект о финансировании государственных и внешних операций на 2021 год, в котором для Грузии предусмотрено выделение финансирования в размере $132 млн. Но американские законодатели приняли его с нежелательной для нынешнего правительства Грузии оговоркой.

В частности, в документе говорится, что «выделение 15% предусмотренного для Грузии финансирования может быть приостановлено до тех пор, пока госсекретарь США не установит и не сообщит комитету по ассигнованиям, что правительство Грузии предпринимает эффективные шаги по укреплению демократических институтов, борьбе с коррупцией во власти и обеспечению верховенства закона в соответствии с международными стандартами».

Оппозиция удовлетворена этой оговоркой и рассматривает ее как доказательство недовольства США пророссийской и антизападной политикой нынешней власти Грузии. В правящей же партии «Грузинская мечта» считают, что оговорка была внесена в законопроект «лоббистами» грузинской оппозиции, в основном конгрессменами — друзьями бывшего «Единого национального движения», а также заинтересованными в деятельности американской компании «Фронтера» законодателями, которые и ранее критиковали правительство Грузии за притеснение и преследования американских компаний.