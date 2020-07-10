Москва, , 11:43 — REGNUM Полиция доставила губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Басманный суд Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения.

Глава региона доставлен в автомобиле для перевозки подозреваемых и обвиняемых в сопровождении сотрудников полиции. Фургал одет в костюм, который был на нем при задержании в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об избрании в отношении Сергея Фургала меры пресечения в виде заключения под стражу. Ночь глава региона провел в изоляторе временного содержания.

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