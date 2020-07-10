Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Главными задачами правительства Грузии являются борьба с распространением коронавируса, вывод страны из экономического кризиса и проведение мирных выборов. Об этом 9 июля рассказал журналистам премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Главе грузинского государства задали вопрос, возглавит ли он партийный список от правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Премьер-министр ответил, что для него этот вопрос не важен, так как перед правительством стоят более насущные проблемы. Из трех названных главных проблем он выделил проведение выборов, как главную.

Значение имеет не то, кто будет в списке первым или какая партия получит больше всего голосов, это тоже может быть второстепенным, главное, что все вместе, оппозиция, правительство, гражданское общество, все вместе мы должны провести образцовые выборы.

Напомним, выборы в парламент Грузии намечены на 31 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественника в Грузии возмутило, что его похвалили в КГБ Южной Осетии