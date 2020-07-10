Джакарта, , 11:24 — REGNUM Соединенные Штаты выражают признательность индонезийскому правительству и местным органам власти в провинции Ачех за политику в отношении беженцев-рохинджа, сообщает Antara.

«Мы высоко ценим гуманитарные действия Индонезии в отношении этого населения», — заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в Джакарте в пятницу, 10 июля 2020 года.

Реакция Индонезии в отношении беженцев-рохинджа служит ярким примером для стран региона и всего международного сообщества. США также признают тесную координацию между Индонезией и агентством ООН по делам беженцев и международной организацией по миграции.

«Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что военные Мьянмы предприняли наступательные действия в штате Ракхайн», — заявила Морган Ортагус.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Маниле вновь способствовало возвращению около 200 индонезийских граждан, которые работали на четырех круизных лайнерах на Филиппинах.

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