Пекин, , 11:43 — REGNUM Пекин выступает против трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями и США это известно. Об этом 10 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Позиция Китая крайне четкая, мы выступаем против так называемых трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями», — заявил официальный представитель, отметив, что МИД КНР обратил внимание на заявлении госдепа США о приветствии к готовность китайской стороны к таким переговорам.

Также Лицзянь указал, что американская сторона «прекрасно» знает о такой позиции Пекина в Данном вопросе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил о готовности Китая присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только в случае, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.

Позднее в американском Госдепе заявили, что приветствуют готовность КНР к участию в данных переговорах.