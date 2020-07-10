10 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Сегодня очевидно, что разрекламированная «совместная хозяйственная деятельность» с Японией на Курильских островах едва ли оправдает надежды ее инициаторов, похоже, рассчитывавших, что, завлекая японцев на наши острова, можно будет как-то сместить надуманную проблему их принадлежности из политической сферы в экономическую. Дескать, пусть японцы на льготных условиях работают на Курилах, вкладывают в них средства и получают прибыль.

Анатолий Кошкин, , 11:21 — REGNUM Сегодня очевидно, что разрекламированная «совместная хозяйственная деятельность» с Японией на Курильских островах едва ли оправдает надежды ее инициаторов, похоже, рассчитывавших, что, завлекая японцев на наши острова, можно будет как-то сместить надуманную проблему их принадлежности из политической сферы в экономическую. Дескать, пусть японцы на льготных условиях работают на Курилах, вкладывают в них средства и получают прибыль. А переговоры об их принадлежности будут-де ни шатко ни валко продолжаться, обозначая согласие российских властей «решать вопрос». Для японского же правительства особо важно именно продолжение переговоров, демонстрирующих твердую позицию в отстаивании интересов нации, намерение вернуть якобы «исконные территории Японии».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Надо прямо сказать, что для японского бизнеса, за исключением вопросов рыболовства, особого интереса в работе на Курильских островах нет. Участившиеся поездки на наши острова групп японских предпринимателей, густо разбавленные чиновниками и журналистами, организует японское правительство по личному распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ. Однако заставить деловых людей вкладывать деньги в рискованные и малоприбыльные проекты в политических целях Абэ не может.

Есть и другое препятствие для начала работы японцев на островах. Объявив в 2009 году в законодательном порядке «суверенитет Японии» на южно-курильских островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи по-японски), Токио фактически требует от Москвы согласиться с этим. Ибо как иначе понимать требование, да, именно требование, японского правительства не распространять на приезжающих на Курилы граждан Японии законодательство Российской Федерации. Другими словами, японцы хотят приезжать и работать на этих островах не как гости, а как «хозяева». А Москва с этим должна смириться. Максимум, на что соглашаются в Токио, — это создание на островах какой-то «особой законодательной системы, не ущемляющей интересы двух сторон». Но это требование абсурдно, ибо любое изменение российского законодательства в угоду японцам, предоставление им фактически «режима экстерриториальности» не просто «ущемляет», но грубо нарушает суверенные конституционные права Российской Федерации на эти земли. Для японского же правительства это не только «дело принципа», но и метод заставить российское правительство не мытьем, так катаньем признать особые права Страны восходящего солнца на южные Курилы.

Причем в этих требованиях дело зашло столь далеко, что японский кабинет министров уже не может отступить от них, не вызвав жесткую критику внутри страны с обвинениями в «предательстве интересов родины». А потому, прямо скажем, чуть ли не извиняющийся тон заявлений представителей российской власти о том, что принятые поправки к Конституции РФ не будут-де мешать «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах, не воспринимается японцами. Ибо они, хотя и изыскивают лазейки для обхода «территориальной» поправки, прекрасно понимают, что после их принятия шансы получить в обозримом будущем от России острова близки к нулю. И замыслы через «совместную хозяйственную деятельность» приучить жителей островов к японскому присутствию и благам «японской цивилизации» с тем, чтобы они проголосовали за «переход в Японию», превращаются в неосуществимые мечты. Как говорят японцы, иметь такие надежды — это все равно что «пытаться схватить облака руками».

Но проблема не только в японцах. Нельзя не заметить, что сдерживание развития Курил в расчете на приход на них «предприимчивых и работящих» соседей из Страны восходящего солнца исходит и из определенных российских структур. И это сдерживание в Токио видят и всячески стимулируют, давая понять, что не будут мириться с привлечением к созданию инфраструктуры островов предпринимателей из третьих стран. Дело доходит чуть ли не до дипломатических протестов, когда на Курилы поставляют оборудование и начинают работать фирмы из других государств. При этом японское правительство действует по принципу собаки на сене. В недавней истории есть примеры того, как под сильным давлением Токио Москва разрывала уже заключенные выгодные контракты с зарубежными фирмами.

Это вызывает законное несогласие и возмущение. В декабре прошлого года вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев уже призывал активизировать работу по привлечению инвесторов из России и других стран на Курильские острова. «Нам надо всем вместе сделать так, чтобы экономика Курил интенсивнее развивалась. Надо двигаться вперед быстрее. Надо улучшать жизнь людей», — говорил тогда правительственный чиновник.

На пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве Трутнев признал, что расчеты на активное подключение Токио к развитию Курильских островов не оправдались. Ибо, как и предупреждали российские эксперты, специалисты по Японии, у нашей дальневосточной соседки один интерес к данным территориям — стремление заполучить их в состав своей страны.

«Нам надо развивать инвестиции на Курильских островах, надо приглашать инвесторов российских и инвесторов из ближайших стран. Мы эту работу должны активизировать, она пока немножко задерживалась. Причину вы, наверное, тоже понимаете: мы ждали, что интерес со стороны Японии станет предметным и действительно начнется экономическое сотрудничество, начнут реализовываться совместные проекты в сфере экономики. Не начинаются. Ну, значит, нам надо просто засучить рукава и активнее работать на привлечение инвесторов из других стран, из Российской Федерации. Мы обязательно этим займемся», — обещал представитель президента.

Прошло полгода. Хотя они были отмечены сложным периодом преодоления в нашей стране и за рубежом пандемии коронавируса, срок достаточный, чтобы от слов переходить к делу. И, похоже, подвижки ожидаются. Сообщается, что вице-премьер Трутнев поручил разработать план привлечения инвестиций в проекты на Курильских островах. Об этом сообщила пресс-служба дальневосточного полпредства по итогам совещания о социально-экономическом развитии Сахалинской области.

По словам вице-премьера, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) должно представить «сформированные серьезные предложения по запуску инвестиционных проектов». «Курильские острова — это форпост России на восточном направлении. Мы должны укреплять экономику, развивать острова, создавать новые рабочие места. Нужно делать все возможное, чтобы на Курилах хотелось жить и работать», — вновь говорил Трутнев.

Как сообщил гендиректор АПИ Леонид Петухов, инвесторы заинтересованы в реализации на Курилах проектов по трем основным направлениям: развитие энергетической инфраструктуры, рыбопереработка и марикультура, туризм. Еще одним перспективным направлением Петухов назвал модернизацию и строительство портовой инфраструктуры.

Также Трутнев поручил федеральным министерствам предложить варианты стимулирования экономики Курильских островов. В частности, речь идет о возможном снижении налоговой ставки для инвесторов.

Кроме того, Минкомсвязи совместно с Минэкономразвития, Минфином России и правительством Сахалинской области поручили продумать строительство подводной волоконно-оптической линии передачи (ПВОЛП) на остров Парамушир. Минприроды РФ должно определить полный список земельных участков, которые возможно предоставить потенциальным инвесторам, и сформировать пакетные бизнес-предложения для них.

Все это, безусловно, следует приветствовать. Хотелось бы верить, что это «планов громадье» не останется лишь планами, а уже в ближайшее время начнет реализовываться. И не надо ждать «японского дядю», который вовсе не заинтересован в развитии наших Курил и в меру своих сил будет такому развитию препятствовать.

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