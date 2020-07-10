Москва, , 11:21 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в специальной сессии «Россия и постковидный мир» международного форума «Примаковские чтения — 2020», которая проходит в режиме видеоконференции.

Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе выступления поделится своими оценками международной ситуации и ответит на вопросы участников форума, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, «Примаковские чтения» — проводящийся в Москве крупный ежегодный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, носящий имя учёного и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова.