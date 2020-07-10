Пекин, , 11:17 — REGNUM Госсовет КНР назначил и снял с занимаемых постов ряд чиновников, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Так, стало известно, что Цун Лян был назначен заместителем главы Национальной комиссии развития и реформы КНР. Лю Лехун стал замминистра Промышленности и информационных технологий Китая.

Лю Чжао был назначен на пост замминистра Общественной безопасности, а Чан Чжэнхуо стал министром по вопросам ветеранов. Юань Йе стал заместителем Комиссии по управлению и надзору за государственными активами при Госсовете КНР, сменив на посту Мэн Цзяньминя.

Юань же, в свою очередь перестал занимать должность заместителя генерального аудитора Национальной канцелярии аудита.

Ван Чюньин был назначен заместителем главный Государственной администрации иностранных валют, а Ван Цзинтао стал заместителем главы Национальной администрации по защите государственных тайн. Не Фужу был снят с поста помощника Министра общественной безопасности.