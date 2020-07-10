Киев, , 11:15 — REGNUM В течение следующих 7−10 дней правительство Украины четко выпишет алгоритм начала нового учебного года в стране, заявил на брифинге 10 июля министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отметил, что соответствующую работу совместно ведут министерства здравоохранения и образования.

«Мы сейчас в условиях адаптивного карантина разрабатываем механизмы и правила — каким образом наши дети будут учиться: при каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких — в дистанционном режиме», — заявил министр.

Он отметил, что сразу же после разработки документа его положения огласят общественности.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент УкраиныВладимир Зеленский на брифинге затруднился сказать, начнут ли школьники страны с 1 сентября обучение в обычном режиме. Он также выразил мнение, что технически к дистанционному обучению Украина полноценно не готова.

Вопрос формата учебного года на Украине стал политическим, поскольку некоторые крупные города заявили, что в любом случае планируют с 1 сентября начать обучение в школах в обычном режиме.