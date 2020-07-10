Пекин, , 11:14 — REGNUM Власти Китая предпримут контрмеры в ответ на введение Соединенными Штатами санкций против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне. Об этом 10 июля заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

По его словам, решение Вашингтона является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, серьезным нарушением основных норм международных отношений.

«Китай принял решение ввести ответные меры в отношении граждан и организаций США», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты ввели санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за якобы нарушение прав человека.

Ранее Китай призвал ряд стран перестать политизировать «защиту прав человека» с целью вмешательства во внутренние дела других стран и перестать демонстрировать двойные стандарты по этому вопросу.

Китай в Синьцзяне решает вопросы дерадикализации и борьбы с терроризмом, в том числе и вопросы расовой, религиозной и прочей сегрегации, защищая таким образом права человека, заявляют власти КНР.