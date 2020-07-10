Джакарта, , 10:57 — REGNUM Посольство Индонезии в Маниле вновь способствовало возвращению около 200 индонезийских граждан, которые работали на четырех круизных лайнерах на Филиппинах, сообщает Antara.

«9 июля 2020 года в 19:30 по местному времени 200 индонезийских граждан были репатриированы из Манилы в Джакарту на регулярных рейсах Garuda Indonesia», — говорится в сообщении посольства Индонезии в Маниле.

«Граждане Индонезии вынуждены вернуться в страну из-за отсутствия регулярных рейсов из Манилы в Джакарту в течение периода карантина на Филиппинах», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Маниле.

Посольство Индонезии в Маниле содействовало репатриации 1212 граждан страны по морю 6 июня, 34 граждан Индонезии по воздуху 18 июня и 298 граждан Индонезии по морю 25 июня в рамках усилий по защите граждан Индонезии за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут работать вместе для производства одного миллиона вакцин в год.

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