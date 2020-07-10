Киров, , 11:04 — REGNUM Размер денежных выплат донорам плазмы, предназначенной для лечения пациентов с COVID-19, установлен в Кировской области. Постановление об этом подписал глава правительства региона Александр Чурин, документ опубликован на сайте правительства.

Доноры-реконвалесценты, то есть переболевшие в лёгкой форме, получат 2500 рублей при сдаче не менее 300 мл плазмы, 3750 рублей при сданном объёме не менее 450 мл и 5000 рублей — за 600 мл плазмы.

Кровь у доноров принимают в Кировском центре крови, деньги будут выплачивать до 31 декабря 2020 года на основании личного заявления гражданина.

Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет с весом не менее 50 кг, не имеющие противопоказаний, перенесшие коронавирусную инфекцию в лёгкой форме.

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