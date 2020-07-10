Джуба, , 11:22 — REGNUM Переходное правительство Судана и повстанческие группировки, ведущие переговоры в столице Южного Судана, Джубе, подпишут окончательное мирное соглашение через две недели. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщения делегации южносуданских посредников по возвращении из столицы Судана, Хартума.

Мирные переговоры, проходящие в Южном Судане, зашли в тупик из-за пандемии коронавируса. Переговоры недавно возобновились в режиме видеоконференции между правительственной делегацией в Хартуме и повстанческими группировками в Джубе.

Тут Галвак, советник президента Южного Судана по вопросам безопасности и главный посредник в мирном процессе, лично отправился в Хартум, поскольку, по его словам, некоторые острые вопросы не могут обсуждаться по видеосвязи.

«Для того, чтобы мы достигли прочного мира, существуют вопросы, которые нельзя обсуждать по видеосвязи, например меры безопасности», — сказал он.

«Мы договорились о том, что делегация из Хартума должна прибыть в Джубу через два дня и продолжить обсуждение окончательного оформления мер безопасности», — подчеркнул Галвак.

«Как только мы завершим эти вопросы через две недели, его превосходительство президент [Южного Судана] Сальва Киир пригласит в Джубу своих коллег, глав государств и друзей Судана, которые хотели бы присутствовать при подписании суданского мирного соглашения», — добавил он.

Галвак отметил, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдок в четверг, 9 июля, впервые принял участие в дискуссии по видеосвязи из Хартума.

Напомним, что в мирных переговорах принимают участие повстанческие группировки, действующие в Дарфуре, Голубом Ниле и Южном Кордофане, которые ранее вели боевые действия против правительства бывшего президента Омара аль-Башира до его свержения в апреле 2019 года.

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