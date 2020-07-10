Томск, , 10:45 — REGNUM Губернатор Томской Сергей Жвачкин назначил начальником регионального департамента здравоохранения Сергея Дмитриева. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в областной администрации.

Ранее Дмитриев работал заместителем руководителя облздрава. Он приступил к новым обязанностям 10 июля.

Жвачкин подчеркнул, что в работе системы здравоохранения региона есть проблемы, которые нужно решать:

«Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальником облздрава был Александр Холопов. Он лишился своей должности после скандала, связанного с появлением в интернете «фото из морга». На фотографии видны мешки якобы с телами умерших пациентов с коронавирусом. Областной оперштаб назвал информацию о телах фейком.

Комментируя увольнение Холопова, Жвачкин заявил об «организационном бардаке» на важном медицинском объекте.

Справка: Сергей Дмитриев родился в 1979 году в Ачинске Красноярского края. В 2002 окончил Сибирский государственный медицинский университет. Долгое время работал анестезиологом-реаниматологом в Ачинской центральной районной больнице. В 2010 году переехал в Томскую область. Получил второе высшее образование по специальности «экономика и управление в здравоохранении». В 2016 году возглавил комитет по организации медпомощи департамента здравоохранения Томской области, в ноябре 2017 года был назначен замначальника.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу томского облздрава уволили за скандальное фото из морга