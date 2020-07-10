Пхеньян, , 10:48 — REGNUM В КНДР выразили скептицизм относительно проведения северокорейско-американского саммита в текущем году. Об этом 10 июля сообщает ЦТАК со ссылкой на заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой Партии Кореи Ким Ё Чжон.

По ее личному мнению, встреча лидеров двух стран «бессмысленна» и необходима только в том случае, если США «решительно изменят свою позицию». Она также добавила, что в настоящее время трудно предсказать заранее, что произойдёт на самом деле.

Отмечается, что данное заявление прозвучало спустя шесть часов после того, как госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на возобновление диалога с КНДР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, денуклеаризация в КНДР не может быть осуществлена в настоящее время.

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