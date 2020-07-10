Киев, , 10:43 — REGNUM Минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе однозначно не работают так, «как хотелось бы», заявил вечером 9 июля в эфире украинского телевидения секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Чиновник отметил, что сейчас в Донбассе уже совсем другая ситуация, по сравнению с тем, что было на момент подписания документа.

«Очень много изменений за это время произошло… На то время и то, что есть сегодня — это совсем другой мир, совсем другие процессы происходят», — сказал Данилов.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время официальный Киев активно педалирует тему пересмотра Минских соглашений. В июне делегация Украины осуществила рабочие визиты в Париж и Берлин, в ходе которых обсуждался этот момент.

9 июля стало известно о публикации статьи вице-премьера Украины, министра по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексея Резникова в издании Atlantic Council, в которой чиновник по сути просит Запад поддержать пересмотр Минских соглашений.