Джакарта, , 10:27 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут работать вместе для производства одного миллиона вакцин в год, сообщает Antara.

«Объединенные Арабские Эмираты очень заинтересованы в сотрудничестве с индонезийскими компаниями по производству вакцин с планами по производству до одного миллиона вакцин в год», — говорится в заявлении министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии.

По словам министра, нынешние изменения и потрясения в мире в результате пандемии произошли очень быстро и динамично.

«Мы создаем национальную независимость в секторе здравоохранения с бюджетом в 80 трлн рупий, помимо прочего, мы будем использовать его для поощрения этой независимости», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки увеличилось на 2657 человек.

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