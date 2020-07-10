Москва, , 10:23 — REGNUM Идею создания государственного фонда о помощи в выплате алиментов за родителей, которые не могут этого сделать из-за пандемии коронавируса, обсуждает комитет Госдумы по вопросам семьи.

«Чтобы государство взяло на себя вот такие обязательства в период пандемии, я думаю, что здесь речь идет о том алиментном фонде, о создании которого говорит наш комитет», — цитируют члена комитета Госдумы Валентину Миронову («Единая Россия») РИА Новости.

По ее словам, предполагается, что сначала деньги будут выплачивать семьям из алиментного фонда, позже их будут взыскивать с родителя, который должен был выплатить алименты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2019 года депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект, гарантирующий выплату алиментов. В соответствии с законопроектом, размер алиментов не может быть ниже прожиточного минимума. Согласно документу, алименты гарантированно выплачиваются из бюджета, а найти неплательщика и взыскать с него потом эти суммы станет заботой государства.

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