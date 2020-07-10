Кампала, , 10:25 — REGNUM Ассоциация водителей мототакси Уганды подала в суд на правительство страны за отказ им в разрешении перевозить пассажиров. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В ассоциации заявили, что правительство Уганды дискриминирует мототакси, поскольку другим видам общественного транспорта разрешено работать при условии соблюдения ряда ограничений.

Напомним, что президент Уганды Йовери Мусевени разрешил работу общественного транспорта с половинной пропускной способности для обеспечения социальной дистанции. Однако президент подчеркнул, что было бы преждевременно разрешать мото такси, известные как «бода-бода», заявляя, что между пассажиром и водителем едва ли возможно соблюдение какой-либо дистанции.

Президент разрешил «бода-бода» перевозить только грузы.

Водители мототакси протестовали против этого решения. Они были возмущены тем, что правительство не предоставило им компенсации за потерю дохода, вызванную этим решением.