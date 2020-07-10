Белград, , 10:19 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 9 июля публично отказался от плана по введению комендантского часа на выходных. Решение пришло поздно: уже несколько дней улицы Белграда и других городов «бушуют из-за протестов», которые, кстати, президент все же запретил (как собрания людей в группы больше 10 человек) — конечно же, с целью предотвратить дальнейший рост распространения инфекции. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Напомним, протесты в Белграде начались 7 июля, после выступления президента, во время которого было объявлено о введении комендантского часа в Сербии, который должен был продлиться с вечера пятницы до утра понедельника. Сразу же после этого граждане с криками «Отставка!» попытались ворваться в здание Народной Скупщины.

Журналисты считают, что протесты несомненно приведут к росту распространения вируса, в то время как «вместительные способности» сербских госпиталей близки к пределу. Всего в Сербии выявлено 17 076 случаев заражения коронавирусом. 341 пациент с COVID-19 скончался.

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