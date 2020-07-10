Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Руководитель грузинской общественной организации «Сила в единстве» Давид Кацарава возмутился тем, что о деятельности его движения положительно отозвались в Комитете государственной безопасности Южной Осетии. Об этом он рассказал журналистам, 9 июля сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«В этом заявлении они как будто нас хвалят, все это делается целенаправленно, чтобы дискредитировать меня и мою команду», — сказал Кацарава.

На основании такой реакции КГБ он сделал вывод, что его движение действует эффективно и это якобы не нравится руководству Южной Осетии.

Кроме того, Кацарава критически высказался в отношении действующего руководства Грузии. По его мнению, Тбилиси бездействует и не противостоит Москве.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба КГБ Южной Осетии опубликовала обращение, в котором был положительный отзыв о работе движения «Сила в единстве». Было сказано, что через таких патриотов в ведомстве получают информацию об обстановке на грузино-югоосетинской границе, но теперь грузинские власти мешают общественникам объективно освещать события в регионе.