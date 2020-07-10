Сеул, , 10:15 — REGNUM В 2021 году Южная Корея выделит Официальной помощи в целях развития (ОПР) 4,07 трлн вон (~$3,3 млн), что на 19% больше по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, соответствующее решение было принято в ходе 35-го заседания Комитета по международному сотрудничеству в целях развития.

Известно, что в рамках заседания также была принята «Стратегия внедрения официальной помощи развитию для преодоления последствий пандемии коронавируса», которая предусматривает план построения универсальной модели, которая позволит применить южнокорейский опыт борьбы с коронавирусом в других странах с низким уровнем дохода.

Официальная помощь в целях развития — один из основных инструментов предоставления помощи развивающимся странам международной политики содействия развитию.