Москва, , 10:04 — REGNUM Вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом заявил один из авторов законопроекта, ограничивающего внесудебное изъятие детей из семьи, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. Вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном. И это должны быть исключительные меры — если происходят какие-то преступления, — в таком случае должна действовать правоохранительная система и судебная», — заявил Крашенинников.

По его словам, законопроект позволит обеспечить развитие конституционных норм о защите семьи и приоритете семейного воспитания детей, ограничив внесудебный порядок отобрания детей.

Практика необоснованного отобрания детей из семьи является одной из самых сложных проблем современного семейного законодательства, существующих в контексте так называемой ювенальной юстиции, указал он.

«Произвольное вмешательство органов опеки и попечительства в дела семьи, от которого страдают как дети, так и родители, иногда не имеет под собой не только реальной угрозы жизни или здоровью ребенка, но и связано с нежеланием оказать социальную поддержку многодетным семьям, семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий или оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации», — заявил Крашенинников.

Принятие поправок в Конституцию создает все необходимые предпосылки для выработки дополнительных механизмов обеспечения семейного приоритета воспитания детей, подчеркнул парламентарий.

«Всё это — неизменные ценности цивилизованного общества, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, а потому нуждаются в особой защите государства», — отметил Крашенинников.

Законопроект, направленный на защиту семьи, во исполнение нормы Конституции внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.

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