Скопье, 10 июля 2020, 10:08 — REGNUM Глава Социал-демократической партии и бывший премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 9 июля в очередной раз стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Вован и Лексус. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
По данным журналистов, в этот раз они говорили от лица экологической активистки Греты Тунберг.
В числе прочего, в ходе продолжительной беседы с «Гретой» из России Зоран Заев согласился с её утверждением о том, что президент Франции Эммануэль Макрон — «ужасный лидер».
При этом Заев выразил убежденность в том, что в будущем Макрон ответит за свои действия.
Напомним, в июле прошлого года Зоран Заев уже становился жертвой пранкеров, которые в тот раз представились Петром Порошенко. Однако в этот раз ситуация опаснее для бывшего премьер-министра, ведь его разглагольствования могут обойтись ему поражением на выборах в стране, с большим трудом добившейся начала переговоров о вступлении в ЕС в марте этого года.
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