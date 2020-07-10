Москва, , 09:57 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту семьи, во исполнение нормы Конституции внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Предполагается ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи.

Устанавливается, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда. Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства — об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.

Согласно поправкам, заявление в суд об отобрании ребенка может быть подано органом опеки и попечительства или органом внутренних дел, получившими информацию об угрозе жизни ребенка или его здоровью. Для обеспечения прав ребенка рассмотрение заявления об отобрании при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью производится судом в максимально короткий срок — 24 часа с момента поступления заявления.

Рассмотрение заявления будет проходить в закрытом судебном заседании с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства и прокурора, а также с участием родителей (одного из них) или иных лиц, на попечении которых находится ребенок. А в необходимых случаях — с участием других заинтересованных лиц и самого ребенка, сообщил Крашенинников.

В статье 77 Семейного кодекса предлагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов.

Орган опеки и попечительства с участием прокурора и представителя органа внутренних дел может произвести отобрание ребенка из семьи, составив акт об отобрании с указанием обстоятельств, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни ребенка. Действия органа опеки и попечительства могут быть оспорены родителями или иными лицами, на попечении которых находился ребенок.

Поправки вносятся и в федеральный закон «О полиции», определяются полномочия органов внутренних дел по обращению в суд с заявлением об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.