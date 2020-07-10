* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Реакция американских СМИ на сообщение The New York Times о якобы существовавшей договоренности России с талибами (организация, деятельность которой запрещено в РФ) была чрезмерно раздутой. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.

Он отметил, что военачальники не посчитали изложенную информацию настолько серьезной проблемой, каковой ее представили СМИ.

«Все это каким-то образом вышло из-под контроля раньше, чем мы смогли разобраться, что произошло», — сказал он.

Пауэлл подчеркнул, что все поступающие данные разведки необходимо тщательно анализировать и проверять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что российская военная разведка платила боевикам афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийства американских военных в Афганистане.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на слушаниях в Конгрессе заявил, что администрация США не владеет информацией, которая позволила бы утверждать, что американские военнослужащие погибали в результате сговора России с террористами.

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