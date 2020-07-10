Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Профессору Университета штата Огайо в США предъявили обвинения в нецелесообразной трате государственных средств при работе на Китай. Такое заявление опубликовано 9 июля американским минюстом.

В ведомстве отметили, что ранее 57-летнему Сун Го Чжэну был выдан грант в размере $4,1 млн от Национальных институтов здравоохранения США. Эти средства профессор направил на разработки в сфере ревматологии и иммунологии в Китае, отрицая при этом рабочие связи с КНР.

22 мая 2020 года профессора задержали по пути в Китай, когда он совершал пересадку на Аляске, и на следующий день предъявили обвинение. Ранее эти сведения не разглашались. В сумме профессору грозит до 15 лет тюрьмы.