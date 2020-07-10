Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Нынешние глубокие противоречия в отношениях США и их союзников в Европе вызваны далеко не только поведением президента США Дональда Трампа, от самих лидеров европейских стран будет зависеть трансатлантическое будущее, пишет Эндрю А. Мишта в статье, вышедшей 9 июля в The American Interest.

Очень многое было сказано о решении администрации Трампа вывести 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии и о том, как это решение скажется на трансатлантических отношениях. Тем не менее многие, кто пытается возложить ответственность исключительно на Трампа, не учитывают более широкий исторический контекст: напряженность между Европой и США нарастала не одно десятилетие, что чревато разрушением рамок трансатлантического взаимодействия и превращением НАТО в бесполезную организацию.

Нынешняя ситуация отличается тем, что на этот раз трения внутри альянса происходят на фоне тектонических сдвигов в глобальном распределении влияния, обостряемых вызванными пандемией экономическими проблемами, а также социальными взрывами на Западе.

По мере нарастания противостояния США и Китая, а также активизации ревизионистской России, проявляющей все большую геополитическую настойчивость, ближнесрочный стратегический выбор Европы определит будущее континентальной безопасности и структуры взаимоотношений между державами по всему миру. Стремление разного рода экспертов вину исключительно на Трампа не позволяет четко оценить важность решений самой Европы в трансатлантическом будущем.

Сложилась новая реальность, в которой Вашингтону необходимы боеспособные союзники для ответа на вызов ревизионистской России и Китая, желающего сместить США с позиции мирового гегемона, тогда как между США и их крупнейшими союзниками в Европе союзниками нет единства о роли Китая и России в новом миропорядке.

Если во время холодной войны североатлантический альянс и «работал», так это потому, что все европейские союзники Вашингтона, в том числе Турция, понимали, что их выживание как независимых государств зависит от военных гарантий США. С развалом Советского Союза в прошлое ушел и этот императив безопасности, а альянс смог выжить только благодаря тому, что США смогли стать на короткий промежуток времени неоспоримым гегемоном.

Если бы не теракты 11 сентября 2001 года и важность американских баз в Европе для осуществления глобальной войны с терроризмом, правительства европейских государств признали бы гораздо раньше, что в новых условиях им не нужно выделять на оборону столько же средств, как прежде. Объединение же Германии стало не только окончанием холодной войны, но и началом пересмотра Европой отношений с США и Россией.

Всем известно, что у государств нет постоянных союзников, есть лишь постоянные интересы, поэтому удивительно, что структура НАТО смогла продержаться на протяжении столь длительного времени и что по меньшей мере какая-то часть союзников США в Европе по-прежнему стремится добиться эффективности альянса.

Однако для этого необходимо, чтобы в основе альянса лежал учет стратегических интересов членов, в противном случае альянс обречен на полумеры и пустую риторику. Сильно забюрократизированные альянсы вроде НАТО не исчезают сразу, они выхолащиваются со временем. К сожалению, этот процесс идет уже какое-то время.

«Можно ли обратить этот процесс вспять? — задается вопросом автор, отмечая, что для этого должно быть соблюдено одно условие. — Решение сохранить НАТО не может больше принадлежать только США, хотя они и делают фундаментальный вклад в военный потенциал альянса».

«Судьба НАТО решится в Европе», — заключил Мишта.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от стран — членов НАТО увеличения своего вклада в обеспечение безопасности Европы. Так, в конце декабря прошлого года Трамп призвал страны альянса удвоить свои объемы финансирования НАТО с 2% до 4%.

Кроме того, в январе глава Белого дома предложил НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке в связи с текущим обострением ситуации вокруг Ирана.

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