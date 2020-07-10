Пирр, США, , 09:32 — REGNUM Семь лет тюрьмы получил политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, по утверждениям в американской прессе, состоял в романтических отношениях с гражданкой России Марией Бутиной. Об этом говорится в решении федерального окружного суда в американском штате Южная Дакота.

Отмечается, что Эриксон получил срок за присвоение мошенническим путём примерно $2,3 млн и легализацию незаконных доходов. Обвинению удалось доказать его причастность к финансовым махинациям. В частности, делец предлагал инвесторам вкладывать средства в его бизнес, обещая значительные доходы, но после этого расходовал полученные деньги по своему усмотрению.

Российская активистка Бутина, ныне член Общественной палаты РФ, была арестована незадолго до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Её обвиняли в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». После отбытия срока заключения она вернулась на родину.

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