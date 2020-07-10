Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Решение американских властей о высылке студентов, которых осенью переведут на онлайн-обучение, должно быть отменено. С таким требованием выступили демократы в Конгрессе США, сообщает телекомпания NBC.

Телекомпания ссылается на письмо, адресованное главе федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля (СИТК) Мэттью Олбенсу и и. о. главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Чеду Вулфу. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и конгрессмен от Массачусетса Аянна Прессли заявили в письме, что иностранные студенты в результате оказались в положении жертв.

Авторы письма полагают, что из-за намерений администрации США студенты и учебные заведения оказались в состоянии неопределённости перед началом учебного года. Им грозит ущерб, кроме того, решение о высылке противоречит санитарным рекомендациям.

«Мы требуем, чтобы предложенное решение было немедленно отозвано», — подчеркнули авторы письма, под которым подписались 99 законодателей, включая более 30 сенаторов — членов Демократической партии США.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США собираются выслать студентов-иностранцев, имеющих визы F-1 и M-1. Студентов, чьи вузы решат перейти на онлайн-обучение в связи с пандемией коронавируса, не пустят в Соединённые Штаты.

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