Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Американского комитета Друзей на службе обществу (АКДСО) на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи КНДР, сообщает радио «Свободная Азия».

Согласно опубликованным данным, организация поставит в Северную Корею небольшие тракторы и шины, сборные теплицы, водяные насосы, распылитель пестицидов.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса точное время отправки груза пока неизвестно.

Напомним, что в мае текущего года Комитет СБ ООН одобрил поставку гуманитарного груза в КНДР южнокорейской неправительственной организации Green Tree International.

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