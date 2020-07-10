Минск, , 09:11 — REGNUM В условиях передела мира Белоруссия вынуждена опасно балансировать между центрами силы, заявил 9 июля белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ.

«Балансировать между этими гигантами — это очень опасное дело, но куда деваться?» — сказал он.

По словам Лукашенко, главным в сложившейся ситуации является ответ на вопрос, какое место уготовано Белоруссии, а своей личной задачей он назвал сохранение сильного и независимого государства.

В ходе встречи глава Белоруссии заявил также, что сегодня на его страну оказывают самое сильное давление за всю историю после получения независимости.

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