Сеул, , 09:08 — REGNUM Погибший мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в предсмертной записке извинился перед семьей и жителями страны, а также завещал кремировать его тело. Об этом сообщает Yonhap.

«Прошу прощения у всех. Благодарю всех, кто был со мной в этой жизни. Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль», — говорится в предсмертной записке.

Как сообщало ИА REGNUM, 65-летний мэр Сеула был найден мертвым 9 июля в центре города. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, Пак Вон Сун покончил с собой.

Незадолго до произошедшего секретарь Пак Вон Суна подала на него иск, обвинив в сексуальных домогательствах.

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