Париж, , 09:08 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения, а также ситуации в Ливии и регионе Сахель, сообщает Le Figaro.

Телефонный разговор состоялся через несколько дней после передачи Францией останков 24 алжирских солдат, убитых во времена французской колониальной империи в 19 веке, что является сильным признаком оттепели между двумя странами.

В интервью международному телеканалу France 24 Абдельмаджид Теббоун заявил, что ожидает от Франции извинений за колонизацию Алжира с целью «успокоить климат и сделать его более спокойным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франциии премьер-министр Испании Педро Санчес встретятся в конце 2020 года на двустороннем саммите.

Подробнее в материале: Франция и Испания проведут двусторонний саммит в конце 2020 года

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