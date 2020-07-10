Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Возможная продажа Тайваню оборудования для модернизации зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 одобрена Госдепартаментом США. Речь идёт о сделке на $620 млн, сообщает Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) минобороны США.

В ведомстве отметили, что возможная сделка отвечает национальным, экономическим интересам США и интересам в сфере безопасности. Она позволит получателю модернизировать свои вооружённые силы и поддержать оборонный потенциал.

Тайвань, добавили в DSCA, задействует свои усовершенствованные возможности для сдерживания региональных угроз.

Конгресс США уведомлен о решении госдепартамента, в течение 30 дней он может изучить сделку и заблокировать её.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай продолжает считать Тайвань одной из своих провинций и выступает против любых поставок американского оружия на этот остров. Собственная администрация действует на Тайване с 1949 года.