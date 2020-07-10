Хабаровск, , 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР. Об этом 10 июля заявил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр, сообщает РИА Новости.

По его словам, обыски прошли в квартирах, гаражах и автомобилях членов партии, в том числе у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Зюбр добавил, что в изоляторе временного содержания находятся два члена ЛДПР. Депутат сказал, что не знает, связаны ли обыски с делом «Амурстали».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля правоохранительные органы задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Также задержаны депутаты краевой думы Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова. Ранее они работали на руководящих должностях на заводе «Амурсталь».

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