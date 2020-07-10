Скрантон, , 08:57 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден посетил город Скрантон, в котором он жил раньше, и преклонил колено, выражая поддержку темнокожим. Об этом 9 июля сообщил телеканал сообщил телеканал Fox News.

«Акция солидарности» кандидата в президенты США от Демократической партии прошла в присутствии множества телекамер. На опубликованных видео Байден в костюме и черной полумаске стоит на одном колене в окружении нескольких человек, которые также преклонили колено.

https://twitter.com/madeleinerivera/status/1281330786403340288

Напомним, акции против расизма проходят в крупных городах США с конца мая, когда полицейский убил темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки, которые Демократическая партия пытается задействовать для увеличения рейтинга Байдена перед выборами.

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