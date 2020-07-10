Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении избираться в президенты, зарегистрировался в качестве избирателя. Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной в его Twitter.

«Я хочу показать всем, что нужно сделать для того, чтобы стать избирателем», — пояснил рэпер.

Он прошел регистрацию в окружном секретариате города Коди в штате Вайоминг. Здесь у музыканта есть несколько ранчо.

Уэст назвал процедуру несложной и объяснил, какие данные требуются в анкете. Рэпер спросил работника секретариата о праве голоса людей, отбывающих наказание. Тот пояснил, что такая возможность есть у осуждённых в ряде штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Канье Уэст написал в микроблоге, что намерен баллотироваться в президенты США. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что Уэст — хороший парень, который способен талантливо себя проявить.

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