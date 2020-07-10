Абуджа, , 08:45 — REGNUM Правительство Нигерии отменило принятое на прошлой неделе решение о возобновлении работы школ по всей стране для учащихся последних классов начальной и средней школы. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра образования Нигерии Адаму Адаму.

Министр сообщил журналистам в президентском дворце, что школы будут открыты «только тогда, когда это будет безопасно, а не тогда, когда в стране стремительно растет число случаев заражения коронавирусом».

»Это будет не скоро» — подчеркнул он.

Миллионы учащихся начальных и средних школ, а также высших учебных заведений Нигерии, включая университеты, скорее всего, не выпустятся в этом году, отмечают репортеры.

К настоящему времени в Нигерии выявлено 30 249 случаев заражения коронавирусом, в том числе 684 случая с летальным исходом.