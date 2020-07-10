Киев, , 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси. Об этом 9 июля сказал журналистам председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Комментируя высказывания бывшего главы государства, депутат отметил, что тот является не только преступником по грузинскому законодательству, но и публичным служащим, то есть представителем властей Украины.

«Он украинский публичный служащий, соответственно, когда он говорит о легитимации этой страны, само собой это не останется без реагирования, за это спросится с Украины», — Сесиашвили.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля Саакашвили выпустил видеообращение, в котором заявил о своей готовности встать на «на передовой» борьбы с «нелегитимным» правительством Грузии. Экс-президента возмутило, что Тбилиси якобы разозлил руководство Соединенных Штатов.

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