Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей. Об этом 9 июля сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, судья окружного суда США по округу Массачусетс Индира Тальвани отклонила прошение об освобождении под залог Майкла и Питера Тейлоров, мотивированное угрозой их заражения новым коронавирусом в тюрьме в Массачусетсе, поданное на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля токийская прокуратура направила в США запрос на выдачу двух человек, Майкла Тейлора и Питера Тейлора, обвиняемых в Японии в том, что они помогли экс-главе альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону бежать из Японии. Майкл Тейлор и его сын Питер были арестованы в США в конце мая по запросу из Токио.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на материалы дела из федерального суда американского штата Массачусетс, организатор побега Гона из Японии получил от него $862 тыс.

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