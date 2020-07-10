Пекин, , 08:11 — REGNUM Китай призвал США отказаться от ментальности времен холодной войны и идеологических предрассудков, а также начать сотрудничать с Китаем на укрепление двусторонних отношений в русле координации, сотрудничества и стабильности, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь сделал соответсвующие заявления во время пресс-брифинга в ответ на заявления министра обороны США Марка Эспера, которая заявил, что «Китай и Россия являются нашими главными стратегическими конкурентами» и «мы создали Стратегическую группу по Китаю, а я распорядился, чтобы Университет национальной обороны переориентировал свой учебный план, посвятив 50% времени КНР».

«Такие заявления официальных лиц США наряду со Стратегией национальной обороны 2018 года, которую он упомянул, фундаментально порочны и идут против тренда и своего времени, поскольку они проповедуют устаревшие концепции мышления времен холодной войны и игры с нулевой суммой», — заявил Чжао.

Политика Китая в отношение США содержательна и прозрачна, утверждает Чжао, добавляя, что Китай нацелен на сотрудничество с Китае на неконфликтной основе в ситуации взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.