Париж, , 08:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Нотр-Дам и его шпиль должны быть восстановлены до тех же размеров, передает BFM TV.

«Эммануэль Макрон убежден в том, что собор должен приобрести свое первоначальное состояние», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Президент доверяет экспертам и предварительно одобрил основные направления проекта, представленные главным архитектором, который планирует идентично реконструировать шпиль.

Ранее недавно назначенный на пост министра культуры Франции Розелин Башло заявила, что общество в значительной степени выступает за идентичную реконструкцию шпиля собора.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в соборе Нотр-Дам в Париже произошел вечером 15 апреля 2019 года. В результате собор значительно пострадал, обрушилась крыша.

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