Катманду, 10 июля 2020, 07:51 — REGNUM В Непале были отключены все новостные каналы индийского телевидения, сообщает газета The Hindu со ссылкой на советника премьер-министра страны Бишну Риала.
По его словам, индийские телеканалы транслируют сведения, направленные против непальских властей, что должно заслуживать осуждения. Риала также призвал средства массовой информации Индии уважать суверенитет Непала и его национальную политику.
«Подобные действия наносят вред вековым дружеским связям между нашими двумя странами и народами», — заявил он.
Ранее посол Непала в Индии Ниламбар Ачарья выразил протест в связи с необъективным освещением индийскими СМИ деятельности главы непальского правительства Кхадги Прасада Шармы Оли.