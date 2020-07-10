Катманду, , 07:51 — REGNUM В Непале были отключены все новостные каналы индийского телевидения, сообщает газета The Hindu со ссылкой на советника премьер-министра страны Бишну Риала.

По его словам, индийские телеканалы транслируют сведения, направленные против непальских властей, что должно заслуживать осуждения. Риала также призвал средства массовой информации Индии уважать суверенитет Непала и его национальную политику.

«Подобные действия наносят вред вековым дружеским связям между нашими двумя странами и народами», — заявил он.

Ранее посол Непала в Индии Ниламбар Ачарья выразил протест в связи с необъективным освещением индийскими СМИ деятельности главы непальского правительства Кхадги Прасада Шармы Оли.