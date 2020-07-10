Токио, , 07:53 — REGNUM Премьер-министра Японии Синдзо Абэ ожидают в США с визитом в конце августа, заявил находящийся с визитом в Токио спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн в ходе переговоров 9 июля с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. Об этом 10 июля сообщает японский телеканал TBS.

«С большим нетерпением ждём визита премьер-министра Абэ в конце августа», — приводит телеканал слова американского спецпредставителя.

Телеканал отмечает, что такое заявление косвенно подтверждает планы администрации США провести очный саммит G7, ранее отложенный из-за ситуации с коронавирусом, в конце августа — начале сентября .

По информации TBS, Бигэн и Мотэги обсудили развитие ситуации на Корейском полуострове, а также подтвердили готовность стран продолжить работу над развитием и укреплением военного союза Японии и США.

Напомним, саммит G7, который должен был пройти в США в конце июня, по решению президента США Дональда Трампа был перенесён на сентябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью газете «Санкэй» заявил, что президент США Дональд Трамп якобы готов вывести американские войска из Южной Кореи и Японии, если эти страны не согласятся платить больше за размещение военнослужащих.

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