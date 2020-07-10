Ханты-Мансийск, , 07:20 — REGNUM В Югре по распоряжению председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова прекращены служебные отношения с помощником депутата Андрея Миляева — Игорем Волковым. Об этом сообщают «Новости Югры».

Основанием стало некорректное интервью Игоря Волкова видеопорталу «Лянтор против коррупции», которое опубликовано в социальных сетях. А именно, помощник депутата публично, неоднократно используя ненормативную лексику, негативно отзывается о деятельности муниципальных властей и главе города Лянтора Сергее Махине.

Депутат думы ХМАО Андрей Миляев отказал в лишении Волкова статуса помощника депутата. Но председатель регионального парламента Борис Хохряков настоял на прекращении служебных отношений с Игорем Волковым.