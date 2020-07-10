Ханты-Мансийск, 10 июля 2020, 07:20 — REGNUM В Югре по распоряжению председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова прекращены служебные отношения с помощником депутата Андрея Миляева — Игорем Волковым. Об этом сообщают «Новости Югры».
Основанием стало некорректное интервью Игоря Волкова видеопорталу «Лянтор против коррупции», которое опубликовано в социальных сетях. А именно, помощник депутата публично, неоднократно используя ненормативную лексику, негативно отзывается о деятельности муниципальных властей и главе города Лянтора Сергее Махине.
Депутат думы ХМАО Андрей Миляев отказал в лишении Волкова статуса помощника депутата. Но председатель регионального парламента Борис Хохряков настоял на прекращении служебных отношений с Игорем Волковым.