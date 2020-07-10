Бишкек, , 07:16 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, у которого был диагностирован COVID, выздоровел, а потому будет переведен из больницы обратно в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности республики.

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Как отмечают в штаб-квартире киргизстанских спецслужб, консилиум врачей признал состояние здоровья Атамбаева удовлетворительным, но, тем не менее, приговоренный к 11 годам тюрьмы экс-президент будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня 2020 года члены семьи Алмазбека Атамбаева обвинили власти республики в том, что они «намеренно заразили бывшего президента Киргизии коронавирусом в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности».

Представители ГКНБ выступил с опровержением, заявив, что экс-глава государства мог заразиться, контактируя с адвокатом, у которого ранее выявили симптомы вирусной инфекции.