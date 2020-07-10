Токио, , 07:15 — REGNUM В Японии могут смягчить ограничения на въезд из 10 стран, включая Китай и Южную Корею, введённые ранее из-за коронавируса. Об этом 10 июля сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, в правительстве Японии уже принято решение начать консультации по этому вопросу. Предполагается, что как и в случае с предстоящим смягчением карантинных ограничений для граждан Австралии, Новой Зеландии и Таиланда, в первую очередь возможное смягчение въезда в Японию коснётся деловых поездок.

Напомним, с начала пандемии нового коронавируса въезд в Японию был запрещё для граждан почти 130 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Японии Токио было выявлено более 220 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало наибольшим суточным приростом заболеваний в городе за всё время с начала распространения коронавируса.